Os incríveis 34 anos do conterrâneo de Leonel Pontes

Cristiano Ronaldo completa esta terça-feira 34 "incríveis" anos.



A opinião é de Leonel Pontes, conterrâneo de CR7 e que com ele que trabalhou na seleção, enquanto adjunto de Paulo Bento.

O atual treinador dos espanhóis do Jumilla recorda um percurso que adjectiva de "fantástico", evolutivo, com um comportamento que só pode provocar orgulho ao próprio. Dentro e fora das "quatro linhas", apesar da recente acusação de violação que levou o nome do jogador da Juventus para as capas dos jornais por motivos "não-futebolísticos".

"Tem sido incrível! Desde que se mudou da Madeira para Lisboa, a evolução que tem tido... A evolução dentro do terreno de jogo, começando por ser extremo e passando para ponta de lança, tem sido fantástica. E mesmo assim continuou com o mesmo rendimento. Em poucos clubes", começa por referir Pontes, em Bola Branca, antes de "dar" os parabéns a Ronaldo.

"Conseguiu títulos, troféus individuais, recordes… Está de parabéns! Pelo que deu ao futebol português e mundial, também, e pelo que tem sido o seu comportamento nos relvados e até fora deles. Isto apesar das polémicas que por aí andam e que são coisas muito menores", conclui o técnico de 46 anos.