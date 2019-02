Marega precisa de um "mínimo de duas semanas de recuperação"

Domingos Gomes é um dos mais experientes especialistas no ativo, na área da medicina desportiva em Portugal. O médico aborda os detalhes de recuperação de lesões da natureza da que marega acaba de contrair. "Estes atletas estão entregues a departamentos altamente sofisticados que têm tudo desde a ciência ao equipamento para diagnosticar, tratar e recuperar", começa por referir em entrevista a Bola Branca.

Tempo de paragem mínima é de duas semanas

O especialista não dispõe de todos os dados que levariam a um prognóstico mais preciso do tempo de paragem de Marega, avançando com reservas um período de tempo mínimo:

"Os músculos não são todos iguais e há diferenças entre os da parte anterior e posterior da coxa. Só depois dos exames é possível aquilatar se se trata de uma fibra muscular, de um dos espaços intermusculares, do tipo de dimensão da rotura, se a localização é próxima do tendão, etc. Há pormenores que nos escapam mas o tempo de tratamento mínimo é de duas semanas", sustenta.

Em conclusão, Domingos Gomes sublinha que "a lesão é tratável, tem um prognóstico variável mas a recuperação vai acontecer de duas semanas para diante. Todavia, na área médico-desportiva este tipo de lesões são difíceis de prognosticar quanto ao tempo exato de recuperação dos jogadores, adverte.