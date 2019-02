Rui Oliveira e Costa risca Sporting da luta pelo título

Rui Oliveira e Costa, comentador desportivo e conhecido sócio do Sporting, classificou a exibição no dérbi frente ao Benfica como uma das piores do passado recente e aponta para a Liga Europa e Taça de Portugal como os únicos objetivos ainda alcançáveis.

O próximo adversário do Sporting é novamente o Benfica, desta feita a contar para a meia-final da Taça de Portugal, prova prioritária para os leões, dado que a luta pelo título está "racionalmente fora de hipótese":

"O jogo de quarta é completamente diferente. O Sporting, de acordo com a sua classificação, tem de se concentrar na Liga Europa e Taça de Portugal. Racionalmente, o primeiro lugar do campeonato vai ser disputado pelo FC Porto e Benfica, enquanto que o Braga e o Sporting vão lutar pelo terceiro. Mais relevante agora é a Taça de Portugal e a Liga Europa, provas onde o Sporting tem boas hipóteses".

Em declarações a Bola Branca, Rui Oliveira e Costa mostrou o seu descontentamento em relação à pesada derrota em Alvalade frente ao Benfica por 4-2: "O Sporting jogou pouco, foi uma das exibições menos conseguidas e nem sequer há queixas de arbitragens. Não há desculpas, o Sporting tem de e deve jogar mais".

Com a derrota frente ao Benfica, o Sporting está a 11 pontos do líder FC Porto e a sete do terceiro classificado, o Braga.