Lema a caminho do Peñarol

Cristián Lema está de saída do Benfica, e vai rumar ao Peñarol, do Uruguai, por empréstimo de seis meses, sabe Bola Branca.

O defesa central de 28 anos fez apenas duas partidas desde que chegou ao emblema da Luz, no verão, no clássico frente ao FC Porto, no qual foi expulso, e contra o AEK de Atenas, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Quarta opção na hierarquia de centrais, atrás de Rúben Dias, Jardel e Conti, Bruno Lage vai abdicar o defesa argentino que se prepara para rumar ao campeonato uruguaio.