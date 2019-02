João Félix tem de continuar a trabalhar. Este o conselho de Isaias, o ex-avançado brasileiro que também pertence à lista restrista de benfiquistas que marcaram nos dois primeiros dérbies disputados.

Para além do jovem de 19 anos e do ex-jogador de 55 anos, do "grupo" fazem parte ainda Reyes, João Alves, José Augusto e Eusébio. Quando questionado se encontra outras semelhanças de Félix consigo, Isaías sorri e aprova a evolução do jovem avançadio:

"É prematuro dizer, mas está no bom caminho. Os clubes hoje dependem muito da formação e o Benfica tem estrutura para isso [fazer chegar jovens valores à equipa principal]. Conselho a Félix? Continuar a trabalhar. O sinónimo da perfeição é a insistência", declara o brasileiro, nesta entrevista a Bola Branca, na qual garante acreditar ainda no título das águias em 2018/19.

"Depois de não ter passado pelo Porto na Taça [da Liga], recuperou… Se o campeonato é possível? Sim, mas não pode é perder pontos em casa. Nesse caso, ficará difícil", defende Isaias.

Bruno Lage aprovado

Isaías deixa elogios ao trabalho de Rui Vitória durante o seu percurso à frente do Benfica, mas aceita pacificamente a mudança técnica operada na Luz:

"Rui Vitória fez um excelente trabalho, mas é natural que quando as coisas não acontecem, em prol de resultados positivos, haja uma mudança. E a mudança provoca outras energias e os jogadores que não estavam a ser utilizados pelo treinador anterior passam a trabalhar com mais vontade e determinação", termina o antigo futebolista.