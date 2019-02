Sporting arranca preparação para a Taça sem Nani

A ausência de Nani foi o principal destaque do regresso ao trabalho do plantel do Sporting, que arrancou esta segunda-feira a preparação para novo dérbi frente ao Benfica, a contar para a meia-final da Taça de Portugal.

O capitão dos leões foi substituído ao intervalo por Diaby e foi diagnosticado esta segunda-feira com um estiramento na região inguinal direita. Mathieu e Battaglia também falharam o treino e continuam a recuperar das respetivas lesões.

Os titulares do dérbi de domingo, assim como Diaby, que entrou ao intervalo, realizaram treino de recuperação, enquanto os restantes treinaram de forma normal.



O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10h30. Às 13h00, Marcel Keizer fará a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida. O Benfica-Sporting, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz.