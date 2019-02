Sobe para 134 número de mortos em colapso de barragem no Brasil

Aumentou para 134 o número de vítimas mortais na sequência do colapso da barragem de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.

De acordo com as equipas de resgate e salvamento no local, ainda há 199 pessoas desaparecidas na sequência do desastre de 25 de janeiro.

Muitas das vítimas eram trabalhadores da empresa mineira Vale, que detém a propriedade do dique de contenção de resíduos mineiros que colapsou perto da localidade de Brumadinho há 11 dias.

Fontes oficiais informaram esta segunda-feira que as buscas foram suspensas devido às fortes chuvadas que caíram durante a madrugada.

De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Anderson Passos, as chuvas aumentaram o risco de os resíduos minerais chegarem à zona onde as brigadas de resgate estão a atuar.

As últimas informações indicam que os helicópteros no local não conseguiram sequer iniciar as operações de socorro devido ao mau tempo.