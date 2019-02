Autarca de Pedrógão Grande constituído arguido

Veja também:

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, foi constituído arguido no âmbito do processo sobre os incêndios de 17 de junho de 2017, noticia esta segunda-feira o "Expresso".

A decisão do Tribunal de Leiria segue-se a um requerimento de Ricardo Sá Fernandes, advogado que representa a família de duas das pessoas que perderam a vida naqueles fogos florestais, e que entretanto confirmou a informação à agência Lusa.

Nesse requerimento, apresentado em novembro de 2018, Sá Fernandes pedia a pronúncia do autarca, sob o argumento de que "manteve responsabilidades na coordenação da gestão e manutenção dos espaços florestais do município, designadamente em matéria de gestão de combustível, pelo que não se pode eximir às suas responsabilidades no presente caso".

Valdemar Alves já terá sido notificado desta decisão judicial, não sendo contudo certo que vá ser ouvido a 7 de fevereiro, próxima quinta-feira, com os restantes arguidos do processo, em Leiria.

Os incêndios que deflagraram a 17 de junho de 2017 provocaram 63 mortos e mais de 250 feridos. As chamas foram extintas quatro dias depois, a 21 de junho. Ao todo, 13 pessoas já foram constituídas arguidas no processo aberto ao caso, incluindo Valdemar Alves.