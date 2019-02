Em vista sem aviso prévio, Marcelo promete ir à próxima festa do bairro da Jamaica

Leia também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta segunda-feira, ao final da manhã, o bairro da Jamaica, no Seixal, sem anúncio prévio, e aceitou o convite para estar presente na próxima festa da associação de moradores.

Esta visita, que não constava da agenda do chefe de Estado transmitida à comunicação social, foi divulgada posteriormente, através de uma nota na página da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje "ao fim da manhã" este bairro no Seixal, no distrito de Setúbal, "tendo estado com dirigentes da associação de moradores e visitado o centro comunitário, onde conviveu com moradores de diversas idades", lê-se nessa nota.

Ainda segundo o curto comunicado, de dois parágrafos, "o Presidente da República aceitou o convite para estar presente na próxima festa da associação".