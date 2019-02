​Taxas no MB WAY? SIBS garante que atualmente ninguém paga

A SIBS, entidade gestora da rede Multibanco e da aplicação MB WAY, garante que, “neste momento, todas as entidades aderentes ao MB WAY mantêm a isenção de cobrança de valores aplicados às transferências” através deste sistema.

O esclarecimento foi prestado à Renascença esta segunda-feira depois de o jornal “Eco” ter revelado que o BPI vai passar a cobrar 1,20€ por cada operação MB WAY já a partir de 1 de maio.

Consultando os preçários de alguns dos principais bancos, é possível ver que está prevista a cobrança de taxas neste tipo de operações. Contudo, na prática, atualmente nenhum banco a cobra, garante a SIBS.

A empresa recorda, em comunicado, que “não cobra qualquer comissão pelas operações realizadas na aplicação, respeitando o mesmo comportamento que, aliás, se aplica na Rede MULTIBANCO”.

No entanto, ressalva no mesmo documento que “as condições comerciais de prestação dos serviços aos clientes são definidas pelos bancos emissores, pelo que deverão contactar as respetivas entidades para saber quais os tarifários aplicáveis”.

A entidade gestora da rede Multibanco recorda ainda que, quando se faz uma operação na aplicação MB WAY, existe informação sobre eventuais custos aplicados e que essa informação é rigorosa. Ou seja, se ao fazer uma operação a aplicação o informar de que é isenta de custo, essa informação é válida.