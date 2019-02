Évora. Queda de grua provoca danos materiais

A queda de uma grua no Jardim Público, em Évora, ocorrida na manhã desta segunda-feira, causou apenas danos materiais, incluindo várias viaturas estacionadas na via pública.

“Ocorreu hoje, cerca das 9h30 da manhã, a queda da grua de apoio à obra de requalificação do Palácio de D. Manuel”, indica a Câmara de Évora, num comunicado enviado à Renascença.

O acidente, com "causas ainda desconhecidas, não causou quaisquer vítimas”, confirma o município.

A queda da pesada estrutura metálica provocou “visíveis danos graves no coreto e em algumas viaturas que estavam estacionadas no perímetro da obra”.

Ao local vai agora deslocar-se o diretor dos trabalhos, o representante da empresa responsável pela obra e também o técnico da companhia de seguros. O objetivo é “dar início aos trabalhos de peritagem” e averiguar as causas deste acidente” que não provocou vítimas.

Obras de requalificação no Palácio de D. Manuel

A obra de requalificação do Palácio de D. Manuel, um edifício-símbolo da cidade de Évora, visa instalar o centro interpretativo e de acolhimento aos turistas.

O projeto é assinado pelos arquitetos Victor Mestre da Universidade de Coimbra e Sofia Aleixo da Universidade de Évora, e a intervenção já em curso, “vai dotar todo o edifício de modernas condições de segurança e funcionalidade”.

À Renascença, o presidente da câmara municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, revelava, em outubro, que a “proposta de requalificação do palácio” prevê a criação de “um centro interpretativo para fazer a receção aos visitantes que passam pela zona”, visitada por cerca de “300 mil turistas por ano.”

A requalificação do Palácio de D. Manuel está, assim, agregada ao projeto de criação do “Centro de Acolhimento Turístico e Interpretativo de Évora e Alentejo Central”, que vai “num futuro próximo envolver toda a Praça 1º de Maio, com adaptação dos edifícios do Mercado e do Museu de Artesanato”, refere a autarquia.

A empreitada de requalificação do Palácio de D. Manuel vai custar quase 1,3 milhões de euros, com 85% de financiamento comunitário ao abrigo do programa “Alentejo 2020”, sendo os restantes 15% suportados pelo orçamento municipal, e não prevê alterações na imagem exterior do edifício.