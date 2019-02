Gaspar Ramos adverte: "cuidado com os elogios exagerados a João Félix".

O jovem médio de ataque do Benfica foi uma das figuras das águias, no triunfo (2-4) em Alvalade, mas - para o antigo dirigente encarnado - "é preciso colocar alguma água na fervura" mediática em redor de Félix.

"Começa a haver um certo exagero, que até pode ser prejudicial para o jogador... O problema aqui é o deslumbramento. Ele até pode ser um jogador excepcional mas é muito novo", considera Gaspar Ramos.

O Benfica venceu o Sporting e, beneficiando do nulo do FC Porto em Guimarães, aproximou-se da liderança da Primeira Liga, após a 20ª jornada. A juntar à "mudança de atitude" da equipa, em comparação com os últimos dias da "era Rui Vitória", o Benfica dá hoje mais razões aos seus adeptos para acreditarem no título de 2018/19, analisa o ex-vice, que aguarda um leão "diferente" esta quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz.

"São jogos com características diferentes, o Sporting virá provavelmente mais concentrado atrás, para explorar o ataque rápido. Será um jogo diferente", sustenta Gaspar Ramos.