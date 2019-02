Encontrado um corpo nos destroços do avião que transportava Emiliano Sala

Foi encontrado um corpo no interior dos destroços do avião que transportava Emiliano Sala. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica, que cita fonte do Gabinete de Inquérito a Acidentes Aéreos britânico (AAIB).

O avião, no qual seguiam apenas duas pessoas (o piloto e o jogador.) despenhou-se a 21 de janeiro. Os destroços só foram encontrados este domingo à noite, no Canal da Mancha.

"Um ocupante é visível entre os destroços. O gabinete está agora a avaliar quais vão ser os próximos passos, em articulação com as famílias do piloto e do passageiro e a polícia", lê-se no comunicado, sem especificar se o corpo detetado é do jogador ou do piloto.