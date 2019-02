Soares Franco defende Keizer e pede bom senso aos adeptos

Em Bola Branca, e depois da derrota em casa com o Benfica, o antigo presidente do Sporting, Filipe Soares Franco, aconselha contenção nas críticas a treinador e jogadores.

Com a derrota, o Sporting ocupa o quarto lugar do campeonato a 11 pontos do FC Porto, oito do Benfica e sete do Braga.

O treinador Marcel Keizer viu lenços brancos e os jogadores foram assobiados.

Para Soares Franco, o treinador não pode fazer milagres e o plantel é o possível, tendo em atenção o que aconteceu ao clube depois das agressões na Academia de Alcochete.

"Quando os jogos correm mal, há pessoas que perdem o bom senso mais cedo do que devem. O treinador está no comando da equipa há pouco tempo e não se pode pedir para fazer milagres. A equipa também é a possível depois de tudo o que se passou, das perturbações do início da época. É preciso que a massa adepta tenha calma e bom senso. Agora estão a fazer-se acertos no plantel e, no próximo ano, temos de ter uma equipa mais forte", referiu nesta entrevista.

Soares Franco pede espírito mais vencedor

Sobre a derrota com o Benfica, expressiva e com uma má exibição dos leões, Soares Franco diz que foi apenas um dia mau, onde faltou agressividade ao Sporting. Agora há que olhar já para o jogo de quarta-feira na Luz para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



"O que se passou ontem não foi mais do que um dia mau, vamos pensar pela positiva. O jogo não correu bem ao Sporting e perdemos bem mas na quarta-feira vamos dispostos a ganhar e passar à final da Taça de Portugal. Ontem, o Benfica dominou o jogo, foi melhor, criou mais situações de perigo. O Sporting não jogou bem, não foi agressivo....", admitiu o antigo dirigente.

Soares Franco pede uma reação rápida à equipa do Sporting. Quarta-feira, na Luz, há que entrar com outra mentalidade.

"Ainda bem que o próximo jogo é já na quarta-feira. Isso permite que o Sporting enfrente o jogo com outra mentalidade, eventualmente com espírito mais vencedor. Se ganhar, a moral vem ao de cima e a equipa reencontra-se. Quanto mais depressa se reage, melhor se reage. Fomos ao chão mas temos de nos levantar, o Sporting ainda não perdeu o título e há que lutar mais a cada jogo", concluiu.