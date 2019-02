Fernando Andrade pode ser o “novo Marega” do FC Porto.

Na opinião de Pedro Ilharco, comentador da Renascença que como treinador-adjunto do Marítimo, trabalhou com Marega, a lesão do avançado maliano abre espaço ao brasileiro de 26 anos Fernando Andrade, recentemente contratado ao Santa Clara. Pedro Ilharco entende que Fernando oferece a Sérgio Conceição mais soluções do que André Pereira.

“Fernando poderá ser a peça chave deste FC Porto, até mais do que André Pereira, porque é um jogador que se encaixa bem tanto no 4x3x3 como no 4x4x2. Entrou muito bem no Porto, cuja dinâmica facilita a entrada de jogadores de qualidade como é o caso do Fernando. Tudo aquilo que for a sua resposta pode determinar o pensamento da equipa técnica relativamente ao sistema a adotar” refere Pedro Ilharco.

Na mesma entrevista a Bola Branca, Pedro Ilharco assinala que as lesões de Marega e Aboubakar, em simultâneo, são um dado novo para Sérgio Conceição e que ausência do avançado maliano será mais notada na Liga dos Campeões, caso a recuperação não seja rápida, o que é de admitir, em face da constituição física do jogador.

Esta é a terceira lesão muscular de Marega em pouco mais de um ano. Na época passada, o avançado maliano parou 20 dias em novembro devido a uma lesão na coxa e entre março e abril voltaria a ficar ausente dos relvados durante 43 dias, com uma rotura muscular.