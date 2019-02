Lanterna vermelha procura novo treinador

O Feirense está a procurar um novo treinador e Filipe Martins, do Mafra, pode ser a solução.

A notícia já foi confirmada por Bola Branca e indica que Nuno Manta, que treinava a equipa principal desde 2016, está de saída, não tendo resistido aos fracos resultados.

O Feirense encontra-se em último lugar da Primeira Liga, com apenas 14 pontos, a quatro do penúltimo e do antepenúltimo e a cinco do 15º lugar, o primeiro acima da linha de água. O clube não vence há 18 jornadas.

Decorrem agora negociações para ver se Filipe Martins deixa o Mafra para treinar o Feirense.

Nuno Manta vê assim chegar ao fim uma ligação de vinte anos com o Feirense, tendo começado a orientar os iniciados em 97/98.

