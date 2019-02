Benfica toma conta das manchetes

"Domingo vermelho", em O Jogo. "Sem espinhas", em A Bola. "Águia devora leão", no Record. As manchetes dos diários desportivos são dominadas, estas segunda-feira, pelo vermelho do Benfica, após a vitória, por 4-2, em Alvalade.

Os jornais sublinham que o Benfica ganhou também dois pontos ao FC Porto. "Castro trama dragão", escreve O Jogo. "Assalto falhado ao castelo", lê-se em A Bola, enquanto o Record.

Nos três jornais, referência de primeira página para o atletismo, depos do bicampeonato europeua de corta-mato, conquistado pelo Sporting.