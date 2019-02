Manhã difícil para quem atravessa o Tejo de barco

“Possibilidade de perturbações de serviço”. Este é o aviso que consta do site da Soflusa para esta segunda-feira.

Os trabalhadores da área comercial da Soflusa, a empresa responsável pelas ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa, voltam à greve para reivindicar a progressão nas carreiras.

A paralisação vai afetar a venda de bilhetes, mas também se prevê que afete as viagens entre as duas margens do rio.

O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos nos seguintes períodos horários: das 6h30 às 8h30 e da s 17h20 às 19h50.