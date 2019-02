Afinal, PSG também perde

O Paris Saint German (PSG) saiu derrotado da visita ao terreno do Lyon por 2-1, naquela que foi a primeira vez que o conjunto parisiense perdeu, esta época, para a liga francesa.

O jogo até começou de feição para os visitantes, que se adiantaram no marcador logo aos sete minutos através do argentino Angel Di Maria, após assistência de Draxler.

Mas o avançado francês Moussa Dembele repôs a igualdade aos 33 minutos, marcando de cabeça no seguimento de um cruzamento de Leo Dubois e levou o jogo empatado para o intervalo.

Logo no recomeço da partida, aos 49 minutos, Nabil Fekir cobrou com eficácia um penálti cometido por Thiago Silva e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro.

Apesar da derrota, o PSG segue firme na liderança destacada do campeonato gaulês, com 56 pontos, mais 10 pontos do que o segundo classificado, o Lille, e mais 13 pontos do que o terceiro, o Lyon.

No outro encontro do dia, o Nimes empatou com o Montpellier (1-1), e a partida entre o Saint Etienne e o Estrasburgo foi adiada devido à forte queda de neve.