Inter perde, Roma empata

O Inter Milão perdeu em casa por 1-0 com o Bolonha, para a 22.ª jornada, e viu reduzida a vantagem no terceiro lugar do campeonato italiano de futebol para AC Milan e Roma.

Com Cédric Soares a titular e João Mário a começar no banco, o Inter Milão foi surpreendido no estádio Giuseppe Meazza por uma equipa que luta pela permanência.

O único golo do encontro foi apontado pelo paraguaio Federico Santander, aos 32 minutos.

O Inter Milão manteve o terceiro lugar, com 40 pontos, a 20 da líder Juventus, mas viu o AC Milan (quarto) e a Roma (quinta), que empataram 1-1 no Estádio Olímpico, reduzir para quatro e cinco pontos de diferença, respetivamente.

O polaco Krzysztof Piatek, aos 26 minutos, colocou o AC Milan em vantagem, alcançando o seu 14.º golo no campeonato, ficando a três de Cristiano Ronaldo, que lidera a lista dos marcadores, mas a Roma empatou por Nicoló Zanoilo, aos 46.

A Roma é o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.