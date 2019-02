Real Madrid vence e chega-se à frente

O Real Madrid ganhou ao Alavés por 3-0 e aproveitou os deslizes de Barcelona e Atlético Madrid para se aproximar dos lugares cimeiros da liga espanhola de futebol.

Benzema, Vinicius e Mariano marcaram os golos dos merengues, que somam agora com 42 pontos, a dois do Atlético Madrid e a oito do líder Barcelona.

O Atlético Madrid foi derrotado na visita ao Bétis e o Barça empatou em casa com o Valência.