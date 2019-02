Luís Castro. “Resultado que penso que se ajusta”

O Vitória empatou 0-0 diante dos dragões, mas o treinador reconhece que o FC Porto “tornou este jogo uma batalha muito dura”.

Luís Castro considera que “foi um jogo muito equilibrado durante 35 minutos, nos últimos dez minutos da primeira parte o FC Porto teve algum domínio.”

“Nos primeiros 35 minutos conseguimos pressionar alto, conseguimos andar no meio-campo do FC Porto, mas o FC Porto, como grande equipa que é, muito competente, tornou este jogo uma batalha muito dura.”

Em declarações à Sporttv, o técnico dos vimaranenses refere que “na segunda parte baixámos estrategicamente as linhas, mas nos dez minutos finais o FC Porto voltou a dominar. Foi um jogo forte, um bom jogo, com um resultado que penso que se ajusta.”

“Nós lançámos sempre o jogo com o pensamento de ganhar, mas somos a terceira equipa que sofre menos golos no campeonato e grande parte do nosso poderio está no momento defensivo. Quisemos marcar, quisemos ganhar, mas sobretudo entregámo-nos completamente ao jogo.”

Vitória e FC Porto empataram 0-0 em jogo da jornada 20 da I Liga.