Aguero derrota Arsenal e aproxima City do Liverpool

O Manchester City derrotou o Arsenal, este domingo, por 3-1, e reduziu, de forma provisória, a desvantagem para o Liverpool, líder da Premier League, para dois pontos.

Sergio Aguero foi a grande estrela da partida, com três golos. O primeiro foi marcado logo ao primeiro minuto de jogo. Dez minutos depois, Koscielny empatou para os "gunners", mas ainda antes do intervalo Aguero devolveu a vantagem ao City. Aos 65 minutos, o avançado argentino fixou o resultado final.

Como referido, com este resultado, os "citizens", que são segundos classificados, reduzem a diferença para o Liverpool para dois pontos. Apenas à condição, contudo, porque os "reds" ainda têm de visitar o West Ham. Já o Arsenal está em sexto, a um ponto do Manchester United, que é quinto, e com nove pontos sobre o Wolverhampton, que é sétimo.