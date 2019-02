Lage destaca bolas roubadas no meio-campo do Sporting

Bruno Lage destacou o bom trabalho defensivo do Benfica na vitória, por 4-2, no terreno do Sporting.

Em declarações à Sport TV, o treinador encarnado admitiu que a execução do plano de jogo "saiu bem" à sua equipa.

"Fizemos um bom jogo. Estou muito satisfeito com a exibição. Tivemos 40 minutos fantásticos, uma transição defensiva muito forte, recuperámos muitas bolas no meio-campo ofensivo. Isso foi decisivo", salientou.

Lage sublinhou que não lhe compete "avaliar as contas dos adversários" e lembrou o seu objetivo para o Benfica, independentemente dos números da vitória: "Treino a treino, jogo a jogo, criar uma identidade."