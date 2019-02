Adversário do Sporting na Europa continua sem ganhar

O Villarreal, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou 2-2 diante do Espanhol em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola, desperdiçando uma vantagem de dois golos.

Iborra, aos 37 minutos, e Santi Cazorla, aos 65, na conversão de uma grande penalidade, deram vantagem ao Villarreal, novamente orientado por Javi Calleja, que tinha começado a época comando técnico da equipa e já tinha sido substituído por Luis García Plaza.

O Espanhol chegou ao empate nos últimos 20 minutos, numa altura em que já estava em campo o argentino Ferreyra, emprestado pelo Benfica aos catalães.

O antigo avançado dos encarnados estreou-se aos 70 minutos, quando entrou para o lugar de Sergio Garcia, e o Espanhol reduziu a desvantagem aos 75, graças a um golo na própria baliza de Bonera.

Pouco depois, aos 81, depois de o avançado chinês Wu Lei se estrear no Espanhol, os catalães empataram 2-2, com um tento de Rosales.

Com este resultado, o Espanhol segue no 14.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Villarreal permanece na 19.ª e penúltima posição, com 19.

A última vitória do Villarreal para o campeonato ocorreu em 25 de novembro de 2018, na receção ao Bétis (2-1).

O Sporting recebe o 'submarino amarelo' em 14 de fevereiro, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e desloca-se a Espanha, uma semana depois, para o segundo encontro.