Sporting sagra-se bicampeão europeu feminino de corta-mato

O Sporting revalidou, este domingo, o título de campeão europeu de corta-mato, em Albufeira, com 25 pontos. A prova foi vencida, individualmente, pela leoa Fancy Cherono, em 20.15 minutos.

Cherono foi a mais rápida nos 6.090 metros da prova, impondo-se a Jeptoo Kimely (Kasimpasa), segunda classificada, a três segundos, e Trihas Gebre (Bilbao Atletismo Santutxo), terceira, a 28.

O Sporting somou o segundo triunfo consecutivo na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, depois da vitória em 2018 em Mira. A equipa leonina somou menos 22 pontos do que as espanholas do Bilbao Atletismo Santutxo e menos 30 do que as polacas do Podlasie Bialystok, segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Além da vencedora, Fancy Cherono, a equipa do Sporting assegurou o título com os desempenhos de Sara Catarina Ribeiro, quinta, a 38 segundos, Sara Moreira, sexta, a 42, e Jessica Augusto, 13.ª, a 1.12 minutos.