I Liga

Em direto. Sporting-Benfica

03 fev, 2019 - 14:30 • Inês Braga Sampaio

O dérbi de Alvalade é uma final para leões e águias, que podem ver o FC Porto fugir sem remédio, na liderança do campeonato. O empate é perigoso, a derrota pode significar "game over". O Sporting-Benfica, com início às 17h30, tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.