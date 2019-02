Artur Soares Dias no dérbi em Alvalade

Artur Soares Dias é o árbitro do dérbi que esta tarde opõe o Sporting ao Benfica.

O árbtiro, da Associação de Futebol do Porto, será auxiliado em campo por Paulo Soares e Rui Licínio e ainda por António Nobre.

Na Cidade do Futebol, a liderar a equipa do videoárbitro, estará João Pinheiro.

O Sporting – Benfica tem início às 17h30 e reveste-se de muita importância para ambas as equipas, uma vez que com o atraso que já têm para o primeiro classificado, FC Porto, qualquer deslize compromete seriamente as aspirações.