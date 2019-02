Miguel Cardoso vence Sevilha

O Celta de Vigo voltou às vitórias no campeonato espanhol de futebol, impondo-se em casa ao Sevilha por 1-0, o que permitiu à equipa treinada pelo português Miguel Cardoso quebrar uma série de cinco derrotas consecutivas.

O único tento da partida chegou aos 73 minutos por intermédio do turco Okay Yokuslu, que surgiu oportuno dentro da pequena área do Sevilha para finalizar, depois da cobrança de um pontapé de canto.

O golo foi suficiente para o Celta de Vigo voltar a festejar uma vitória, quase dois meses depois, após seis jogos sem conquistar os três pontos (cinco derrotas e um empate). E, provisoriamente, a equipa galega sobe ao 14.º lugar com 24 pontos.

Nos outros jogos do dia em Espanha, o Barcelona empatou com o Valência (2-2), o Levante empatou com o Getafe (0-0), e a Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao (2-1).