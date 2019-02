Iuri Medeiros vai ser treinado por Sá Pinto

O médio Iuri Medeiros foi emprestado pelo Sporting ao Légia Varsóvia. A informação é confirmada pelos leões em comunicado.

O jogador, de 24 anos, esteve no último ano no Génova. Na época passada participou em 11 jogos e fez dois golos. Esta época seguia com apenas 166 minutos.

Na Polónia, Iuri Medeiros vai ser treinado por Ricardo Sá Pinto e vai encontrar uma série de portugueses: Salvador Agra, André Martins, Luís Rocha e Cafú.

O empréstimo é até final da época. O jogador mantém contrato com os leões até 2022.