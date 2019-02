"As Três da Manhã" conhecem-se à força

Joana Marques, Ana Galvão, que abandona assim as tardes da Renascença, e Carla Rocha são “As Três da Manhã”, o novo programa que promete muito humor, música e informação, entre as 7h00 e as 10h00.

Joana Marques, a nossa mais recente contratação, vai continuar a ser “extremamente desagradável” às 8h da manhã e uma hora mais tarde, às 9h00, traz-nos um olhar mordaz e inteligente sobre o que se diz, escreve e partilha no universo das redes sociais.