PS e o PSD abrem espaço para a regionalização

O PS e o PSD estão dispostos a negociar o tema da regionalização.

De acordo com o semanário “Expresso”, o social democrata Álvaro Amaro, um dos responsáveis pela negociação do acordo político com o Governo, assume que o PSD quer regionalizar.

Já o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita não fecha a porta, mas pretende evitar erros do passado. A Regionalização foi tema de referendo em 1998, mas mais de 60% dos eleitores que participaram na votação rejeitaram a ideia.

A descentralização é tema o programa “Da Capa à Contracapa”, deste sábado.