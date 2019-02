​Mau tempo. Depressão “Helena” causa mais de mil ocorrências em Portugal

Veja também:

Queda de árvores, de estruturas e inundações. A depressão “Helena” provocou mais de mil ocorrências em Portugal, entre quarta e sexta-feira, mas sem registo de vítimas.



O temporal assolou com mais força o litoral Norte e Centro. O distrito mais atingido foi o de Coimbra, disse à Renascença o comandante operacional da Proteção Civil, Miguel Oliveira.

“Coimbra foi o distrito com mais ocorrências. As quedas de árvores provocaram danos em alguns veículos e em algumas estruturas. Também a queda de algumas estruturas menos bem fixadas provocaram alguns danos, mas sem vítimas nestas ocorrências.”

O pior já passou, no entanto, é necessária cautela sobretudo devido à agitação marítima, sublinha o comandante Miguel Oliveira.

“As condições meteorológicas para sábado irão melhorar, essencialmente, pela diminuição da velocidade do vento e também menos agitação marítima, mas mantém-se ainda o mar muito alterado, pelo que os passeios na orla costeira, atividades náuticas e pesca desportiva são desaconselháveis”, sublinhou.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha.

Esta depressão está a afetar Portugal continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitido vários avisos meteorológicos.

Uma sexta-feira de muita chuva, vendaval e estragos

A passagem da depressão "Helena" por Portugal deixou um rasto de estragos um vários pontos do país.

Grande parte do telhado do pavilhão gimnodesportivo do Sobreirense, em Sobreiro Curvo, no concelho de Torres Vedras, voou e ficou destruído devido ao mau tempo, disse o comandante municipal da Proteção Civil.

Cerca de duas dezenas de árvores caíram no Alentejo, devido ao forte vento e à chuva, e num dos casos a queda obrigou ao corte temporário do trânsito entre Évora e Redondo.

Dezenas de quedas de árvores, corte de vias e o levantamento do telhado de uma habitação são alguns dos danos causados pelo mau tempo no distrito de Santarém.

Alunos de Montalegre, Boticas e Vila Pouca de Aguiar regressaram mais cedo a casa devido à neve que está a cair com intensidade nestes concelhos do distrito de Vila Real.

A estrada Marginal Norte, que liga o centro da cidade de Peniche ao Cabo Carvoeiro, no distrito de Leiria, foi cortada ao trânsito, devido à agitação marítima, informou o segundo comandante dos bombeiros locais.

A Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, foi evacuada após perder parte do telhado do edifício administrativo devido ao mau tempo, revelou o estabelecimento de ensino, que tinha agendada para segunda-feira uma reparação da mesma cobertura.

Em Esposende, uma estação de abastecimento de combustíveis ficou parcialmente destruida pela passagem depressão "Helena".