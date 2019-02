Frederico Varandas. “Este era um plantel de qualidade reduzida"

O presidente do Sporting mantém confiança no título e em Marcel Keizer, apesar de reconhecer que o plantel tinha “qualidade reduzida”, e diz que Jorge Jesus “faz parte do passado.”

Em entrevista à RTP3, Frederico Varandas refere que “o ano zero já nos deu um título”. “Em novembro troquei a equipa técnica e confio muito neste treinador. E o Sporting vai lutar pelo título. Keizer tem contrato e vai cumprir”, garante.

“Só um louco é que pode dizer que vai ganhar o campeonato daqui a um ano ou dois, seja no futebol ou nas modalidades. É com Keizer que isso vai acontecer”.

Nesta entrevista à televisão pública, o antigo diretor clínico do clube afastou o regresso de Jorge Jesus ao clube. “Há fases na vida que passam, guardam-se as recordações, mas seguir em frente. Faz parte do passado Jorge Jesus”.

Varandas aproveitou para fazer um balanço após as últimas contratações no futebol. “Saíram sete jogadores neste mercado de inverno porque este era um plantel de qualidade reduzida”.

O líder leonino explica: “Estou a resolver problemas a médio-longo prazo, não estou a contratar por contratar. Sabemos a debilidade deste grupo. Ainda não estamos contentes. Nós queremos ganhar”, reforça.

Frederico Varandas também fala sobre os primeiros meses de presidência e não tem dúvidas: “Hoje o clube está bastante mais governável e mais estável do que em setembro. Se estamos nas condições ideias? É óbvio que não, nem seria possível em quatro meses”.

Apesar do pouco tempo na liderança do clube, Varandas lembra as várias mudanças que estão a avançar na estrutura, com várias contratações, de médicos, especialistas e treinadores, lembrando ainda o reforço da academia de Alcochete.

O Benfica e os vários casos da justiça não foram esquecidos pelo presidente do Sporting.

Varandas refere que “ninguém acredita que se personalize tudo numa pessoa, num assessor [Paulo Gonçalves]. Ridículo, numa estrutura tão bem organizada como o Benfica sempre se intitulou”.

Esclarecendo, o líder leonino “não mistura a instituição com o seu presidente”.

“O Benfica acusa quem tinha roubado os emails e quem tinha violado os emails, mas não vi ninguém a falar sobre o conteúdo nem a negar o seu conteúdo. Isto é grave. Ou têm falta de coragem ou falta de princípios”, refere.