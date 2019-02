João Félix quer jogar ao lado de Cristiano Ronaldo

João Félix diz ter dois sonhos: na carreira, jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e, para 2019, conquistar o prémio “Golden Boy”.

Em entrevista ao jornal Tuttosport, o avançado do Benfica quer “jogar ao lado de Cristiano Ronaldo porque ele é simplesmente o maior. Um ídolo, um ícone mundial, um exemplo para todos. Jogar com um ‘monstro’ como ele far-me-ia crescer ainda mais”.

“O segundo sonho em 2019 é conquistar o prémio ‘Golden Boy’, um prémio fantástico, a Bola de Ouro dos jovens”, acrescentou.

Félix refere que não tem receio dos números que tem conseguido e garante que não se ilude nem com os elogios que lhe fazem na imprensa nem com o alegado interesse de grandes clubes no seu concurso. “Sinto-me lisonjeado”.

Aos 19 anos, o jovem encarnado diz sentir-se atraído pelas grandes ligas: “Espanha, Inglaterra, Itália e França. Todos os melhores jogadores portugueses estão a jogar nas mais importantes ligas estrangeiras e, claro, eu também gostaria de o fazer”.

João Félix estará a ser seguido por vários tubarões europeus, nomeadamente Juventus, Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Esta época, no Benfica, soma sete golos em 20 jogos.