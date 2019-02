A janela de inverno aos olhos de um empresário. "O mercado de verão começa já hoje”

A transferência de Diogo Santos do Santa Clara para o Académico de Viseu “é uma situação que não estava muito pensada”, embora tinha sido resolvida a tempo. “Houve a necessidade de movimentar o Diogo e conseguimos fechá-lo às oito e pouco da noite. As últimas horas foram tranquilas”, garante.

“Era uma proposta que tínhamos quando faltavam dois, três dias para fechar o mercado de verão. O Aves, muito bem, não tinha tempo para se precaver e inviabilizou a venda do Nildo. Agora, foi feito com tempo e também dando tempo ao próprio Desportivo das Aves para arranjar uma solução para a venda do Nildo”, refere Jorge Teixeira, em entrevista à Renascença . O mercado de inverno “correu bem”, mas o empresário não se livrou do sempre agitado último dia de mercado.

Para José Teixeira, o mercado de inverno “começou mais cedo, logo no início de janeiro”. O agente tratou da transferência de Nildo Petrolina do Desportivo das Aves para o Al Taawoun, da Arábia Saudita.

Um novo paradigma no mercado português

A nível geral e dentro do futebol português, Jorge Teixeira observa uma mudança de paradigma no futebol português, com aproximação “ao que se passa lá fora”: os clubes grandes compram cada vez mais aos clubes ditos pequenos.

“Neste capítulo, o FC Porto foi aquele que foi mais atrevido, mais audaz, com a contratação do Fernando Andrade ao Santa Clara, do Manafá ao Portimonense, do Loum ao Moreirense. E é bom. Paralelamente a isso, as equipas pequenas começam a transferir jogadores também com mais frequência. Há uns anos comprava-se muito mais fora do que cá. Temos de olhar mais para nós e para a qualidade das nossas equipas. O nosso futebol tem tudo para evoluir cada vez mais. É um sinal de vitalidade as nossas equipas comprarem umas às outras. O recurso fica cá. Claro que vai haver sempre transferências internacionais, mas é bom ver que as equipas começam a arriscar mais no nosso mercado”, afirma.

Jorge Teixeira gosta de ver exemplos como os de Soares e Marega, jogadores que “evoluíram nos clubes ditos pequenos e chegam a um clube grande e tornam-se mais-valias”.

Por outro lado, um caso como o de Shoya Nakajima, transferido do Portimonense para o Al Duhail, do Catar, “não é normal acontecer”. O caminho normal é o jogador ser comprado por um grande português e, depois, vendido para um clube estrangeiro “ainda maior”.

“O normal da transferência será esse, mas vejo com excelentes olhos e que haja muitas mais dessas transferências para os clubes. Ainda bem que aconteceu, é bom para os nossos clubes e vai ajudar o Portimonense e outros, no sentido de reinvestir no nosso campeonato”, frisa o agente.