​O dono de um cão mudou a bagageira de um carro a pensar no melhor amigo do homem

Com a ajuda de Rene Berns, Engenheiro da Ford que é tutor de Emil, um cão Pastor Australiano a Ford desenvolveu a maior casota de transporte de cães disponível no mercado.

O estudo serve os propósitos da Ford, que garante ter incluído na conceção da nova Focus Station Wagon as preocupações de quem tem cães e gosta de passear com eles de carro.

Calcula-se que em caso de embate a 40 quilómetros por hora, um cão solto no habitáculo é projetado com forças 40 vezes superiores ao seu peso.

O espaço da bagageira da Ford Focus Station Wagon foi maximizado através da compressão da camada de espuma no revestimento do tejadilho, com a alteração do comprimento dos parafusos das dobradiças e com um redesenho da abertura da bagageira.