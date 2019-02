Ferreyra. Seis meses no Benfica “não correram como desejava"

Facundo Ferreyra assume que a experiência no Benfica não correu bem. O avançado argentino, de 27 anos, foi contratado no último Verão ao Shakthar por quatro milhões de euros.

Na Ucrânia, o jogador fez 53 golos em três épocas. Já no Benfica apenas um golo em nove jogos.

Ferreyra foi emprestado por uma época e meia ao Espanhol.

Na apresentação, esta sexta-feira, Ferreyra assumiu que a meia temporada no Benfica ficou aquém das expectativas.

“Os seis meses que estive no Benfica não correram como desejava. Agora quero voltar a jogar, a sentir-me como me sentia no Shakthar e ganhar confiança no Espanhol para demonstrar competência numa liga muito competitiva”, disse.

O Espanhol, de Barcelona, paga os vencimentos de Ferreyra e fica com uma opção de compra no valor de 8 milhões de euros.