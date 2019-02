Qatar conquista Taça Asiática

O avançado foi o melhor marcador de todas as edições, com nove golos - batendo a marca do iraniano Ali Daei (oito em 1996).

Com o defesa direito português Pedro Correia, naturalizado, a titular, o Qatar chegou ao segundo, através de Abdelaziz Hatim, aos 27 minutos.

Na segunda parte, o Japão reagiu e reduziu aos 69 minutos por Takumi Minamino, mas aos 83 minutos uma grande penalidade resolveu a partida. Akram Hassan Afi não desperdiçou.

O Japão mantém-se como o país com mais títulos na competição, com quatro. Já o Qatar estreou-se e é o nono país na lista de campeões asiáticos.