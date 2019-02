Câmara de Lisboa vai pagar juros aos munícipes a quem foi cobrada taxa inconstitutional

Os proprietários que pagaram a Taxa Municipal de Proteção Civil em 2015 vão receber juros indemnizatórios por parte de Câmara de Lisboa (CML) de 4% ao ano.

Uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República vem estabelecer que são devidos juros indemnizatórios "em caso de decisão judicial transitada em julgado que declare ou julgue a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou regulamentar em que se fundou a liquidação da prestação tributária e que determine a respetiva devolução".

Com esta decisão, a câmara lisboeta fica obrigada a pagar juros a todos os proprietários que suportaram esta taxa. Ou seja, para além dos 58 milhões que já foram reembolsados, os munícipes têm agora direito a receber juros por este dinheiro que a CML obteve de forma inconstitucional.

A taxa, aplicada entre 2015 e 2017, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional no final de 2017.

Em comunicado, a Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) diz-se satisfeita pela alteração legislativa, apontando, contudo, o dedo a Fernando Medina.

“A recusa reiterada e infundada em ressarcir os proprietários de Lisboa com o pagamento de juros indemnizatórios de uma taxa declarada inconstitucional acabou hoje. (...) Recorde-se que o presidente da Câmara de Lisboa, com o mesmo descaramento com que antes afirmava a plena legalidade desta pseudo-taxa, alegou também que estava impedido por lei de pagar juros indemnizatórios sobre o empréstimo forçado que os proprietários lisboetas tiveram de suportar para custear as obras faraónicas do executivo camarário socialista”, lê-se.