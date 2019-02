Mais 12 atletas russos suspensos por doping

Doze atletas russos, entre os quais Ivan Ukhov, campeão olímpico de salto em altura em Londres 2012, foram suspensos por doping por períodos que variam entre os dois e os oito anos, anunciou o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Nos processos, o TAS substituiu a Federação Russa de Atletismo, suspensa desde 2015 devido a um escândalo de doping revelado pelo relatório McLaren, que está na base das investigações aos atletas agora punidos.

Ukhov está suspenso a partir de hoje, e verá anulados todos os resultados conseguidos entre 16 de julho de 2012 e 31 de julho de 2015, o que lhe retirará o título olímpico.

As suspensões mais pesadas, de oito anos, foram impostas às lançadoras do peso Gulfya Agafonova e Tatyana Lysenki, com efeitos retroativos a janeiro de 2017 e julho de 2018, respetivamente.

As decisões de primeira instância podem ser objeto de recurso para o comité de apelo do TAS no prazo de 21 dias.