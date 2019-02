Sismo de grande magnitude abala México perto da fronteira com a Guatemala

Um sismo com magnitude preliminar de 6,6 em Richter atingiu esta sexta-feira o estado mexicano de Chiapas, no sul do país, na fronteira com a Guatemala, avançaram os Serviços Geológicos dos EUA.

O abalo sentiu-se a centenas de quilómetros de distância, levando várias pessoas a fugirem das suas casas e escritórios para a rua na Cidade do México, a capital, que dista mais de 800 quilómetros do epicentro do sismo.

Segundo os Serviços Geológicos dos EUA, o epicentro localizou-se a cerca de 20 quilómetros da cidade de Tapachula, no estado de Chiapas.

Ainda não há informações sobre danos em infraestruturas ou eventuais feridos. De acordo com a Associated Press, alguns edifícios da capital do México estão a ser evacuados.

