“Nunca vi ninguém a fazer tanto com tão parcos recursos como os missionários da Guiné"

Desta feita, a viatura é oferecida pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, que numa decisão "verdadeiramente surpreendente” e “num ato profético" irá ter à Guiné Bissau de avião para entregar o carro pessoalmente, diz o pároco de Canidelo, Vila Nova de Gaia, que revela que o Bispo “também irá entregar uma substancial oferta em dinheiro às missões na Guiné Bissau”.



A primeira viatura foi oferecida pelo Padre Almiro em 2007, quando ainda era pároco em Ramalde, Matosinhos.

Domingo, a comitiva – composta por 4 padres e 4 leigos – tem partida agendada para as 3 da tarde da Sé do Porto. Agora, o pároco de Canidelo terá a companhia do pároco de Oliveira do Douro, da Trofa e de Macieira da Lixa.

Ao Padre Almiro cabe a responsabilidade de levar o jipe oferecido por D. Manuel Linda.

Segue também “um grupo de leigos que também leva uma pick-up que vai ser oferecida a uma ONG”. O que, na opinião do Padre Almiro Mendes, “é admirável como é que também os leigos se associam a esta dinâmica de solidariedade”. Ao mesmo tempo “irá [mas por barco] uma ambulância que os Bombeiros Voluntários de Vila Meã ofereceram”. Ou seja, “é também a sociedade civil empenhada nesta causa".

A chegada à Guiné está prevista para dia 12. Este será o sexto jipe que o Padre Almiro entrega às missões daquele país. O pároco de Canidelo lembra que “são já meia dúzia -- o que faz com que a minha alegria se multiplique”. "Porque é uma experiência inolvidável chegar à Guiné e entregar a chave de um carro que a gente sabe que vai salvar vidas”, explica.

Sempre que regressa à Guiné, o Padre Almiro Mendes diz sentir-se comovido. E foi isso mesmo que viveu em junho passado quando “as irmãs que vivem no interior da Guiné, em diferentes missões, vieram a Bissau mostrar os jipes, mostraram que estão a funcionar, mostraram que estão a exercer a sua missão”. O Padre recorda que pode “tirar uma fotografia com todos, o que “é realmente admirável”, porque “nós temos a certeza que aquilo que damos é bem empregue, fica a funcionar de imediato, e exerce a sua missão”. E isto, assegura o Padre Almiro, “é uma das coisas que mais comove”: chegar à Guiné e ver todos esses veículos "a trabalharem, salvarem vidas e ajudar no trabalho daquelas pessoas tão extraordinárias”. "Eu nunca vi ninguém a fazer tanto com tão parcos recursos como os missionários da Guiné", garante.

A partida está marcada para domingo, às 15h30, da Sé do Porto. A chegada à Guiné Bissau deverá acontecer no dia 12 de fevereiro.