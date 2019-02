Loum identifica-se com Sérgio Conceição. "Quero ganhar sempre"

Mamadou Loum realizou, esta sexta-feira, o primeiro treino ao serviço do FC Porto. Em entrevista ao Porto Canal, o médio senegalês, contratado no último dia do mercado de inverno, garantiu que está pronto para fazer aquilo que Sérgio Conceição pedir dele e que quer "ganhar sempre".

“Sou um médio defensivo de base, mas quero evoluir e ser um 'box-to-box'. Temos de nos adaptar a tudo o que o treinador quiser. Estou aqui para ajudar a equipa, para ajudar o FC Porto. Este é o momento certo e o clube certo para eu continuar a crescer", afirmou o médio, de 22 anos.



Para Sérgio Conceição, rasgados elogios. “O 'mister' é um treinador muito ambicioso, quer ganhar sempre, e eu também sou assim, sou muito ambicioso. Quero ganhar, ganhar sempre. Isso é o mais importante para mim", sublinhou Loum.



O último reforço de inverno dos dragões assumiu estar "muito contente e feliz" por se juntara o FC Porto: "O primeiro treino foi muito bom e encontrei um grupo que me recebeu muito bem e que me ajudou muito neste primeiro treino. O FC Porto é um clube muito grande, as instalações são maravilhosas, quero continuar a evoluir aqui."

Loum chegou ao Dragão por sub-cedência, pelo Braga em conjunto com o Moreirense, a que o médio estava emprestado. No treino desta sexta-feira, Sérgio teve todos os jogadores disponíveis, menos dois: os lesionados Aboubakar, que realizou treino condicionado e ginásio, e Marius, que se limitou a treino condicionado.