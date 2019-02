Benfica sobe Jota, Florentino e Ferro à equipa principal

Benfica anunciou, esta sexta-feira, as promoções do guarda-redes russo Ivan Zlobin, do central Ferro, do médio-defensivo Florentino Luís e do avançado João Filipe, também conhecido por Jota, ao plante principal.

No site oficial, o clube encarnado destacou que os quatro jovens, que durante os primeiros seis meses da temporada representaram a equipa B, voltará a ser orientado por Bruno Lage, ex-técnico dos "bês".

Zlobin tem 21 anos e está na quarta época ao serviço do Benfica, proveniente do CSKA Moscovo. Ferro tem a mesma idade e está no clube desde 2008/09. Florentino, de 19 anos, foi convocado para o último jogo do Benfica, a goleada ao Boavista, por 5-1, embora não tenha jogador. Jota, também de 19 anos, fez toda a formação nas águias e, a 18 de outubro de 2018, entrou aos 77 minutos no Sertanense-Benfica, para a Taça de Portugal