Depressão "Helena" força evacuação de escola de Espinho

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha. O mau tempo está a afetar Portugal Continental, sobretudo com vento e agitação marítima na costa ocidental.

Sendo um edifício construído pela entidade pública empresarial Parque Escolar, a execução dos trabalhos será assegurada por essa estrutura, que já antes teve que lidar com danos na cobertura do mesmo imóvel.

No local estão agora bombeiros e outros elementos da Proteção Civil a avaliar a estabilidade geral do edifício, a remover as placas de alumínio que caíram e a verificar o material necessário para as obras de segunda-feira.

A Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, foi evacuada esta sexta-feira, depois de perder parte do telhado do edifício administrativo. “Ninguém se magoou”, garante o diretor do agrupamento.

Mais de 380 ocorrências só de manhã

A Proteção Civil registou, entre as zero e as 13h30 desta sexta-feira, 382 ocorrências relacionadas com o mau tempo causado pela depressão “Helena”.

Queda de árvores e inundações por causa da chuva intensa foram as ocorrências mais registadas em vários distritos do país, onde também foram registadas quedas de elementos de construção em estruturas edificadas.

Na sequência disto, foram mobilizados 1.239 operacionais e 486 veículos.

Quanto à contagem feita desde o dia 30 de janeiro (quarta-feira) até às 13h00 de hoje, a Proteção Civil aponta “636 ocorrências em todos os distritos a norte de Lisboa, incluindo a capital, sendo Coimbra aquele que registou maior número de registos", segundo o comandante Miguel Oliveira.

“Os dados dizem respeito ao período de elevação do estado de alerta de azul e amarelo”, especifica, adiantando que entre as ocorrências estão também deslizamentos de terras.

Tendência a melhorar até domingo

Esta sexta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho até às 21h00, devido à previsão de agitação marítima.

Além disso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja e amarelo para hoje e sábado por causa do vento e de neve.

As rajadas poderão chegar hoje aos 75/85 km/h no litoral, podendo atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

No sábado, o tempo vai começar a melhorar, havendo menos chuva e vento. Para domingo, o IPMA prevê sol em todo o país e pequena subida da temperatura máxima.