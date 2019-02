Trump anuncia saída de acordo nuclear com a Rússia. Vem aí uma nova corrida às armas?

A administração norte-americana de Donald Trump anunciou esta sexta-feira que vai dar início, amanhã, ao processo formal de retirada dos EUA do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF), um acordo alcançado pelos norte-americanos e os russos que contribuiu para pôr fim à Guerra Fria.

"A Rússia está a pôr em risco os EUA", acusou Mike Pompeo, secretário de Estado, em conferência de imprensa. "Vamos entregar uma notificação formal à Rússia a informá-los de que vamos abandonar o INF dentro de seis meses."



Questionado sobre se esta decisão vai traduzir-se numa nova corrida ao armamento, Pompeo garantiu que a administração norte-americana continua "disposta a debater o controlo de armas [nucleares] com a Rússia". Contudo, os especialistas veem nesta ação um passo na direção oposta.

O que é o Tratado INF?

Assinado em dezembro de 1987 pelo então Presidente dos EUA, Ronald Reagan, e o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, o INF marcou uma viragem na corrida ao armamento que marcou todo o período da Guerra Fria.

Até à sua ratificação, soviéticos e ocidentais estavam em troca de ameaças mútuas e em plena corrida ao armamento nuclear.

Sem data para expirar, o tratado que ajudou a pôr fim a essa instabilidade mundial passou por exigir aos dois lados que destruíssem e não mais voltassem a recorrer a mísseis-cruzeiro nem a mísseis balísticos com mais de 500 quilómetros de alcance, quer nucleares quer convencionais.

Até 1991, e sob este pacto, foram destruídos 2.692 mísseis por ambos os lados, de acordo com informações do Departamento de Estado dos EUA.

Porque é que Trump quer abandonar o tratado?

Os EUA acusam os russos de não estarem a cumprir as regras estipuladas no acordo. Alegam que, em 2014, a Rússia testou uma arma com alcance acima do que é permitido, o míssil-cruzeiro 9M729 que, também segundo a administração Trump, foi implantado no terreno por Moscovo.

Em outubro passado, a NATO declarou que a Rússia violou o mesmo tratado, com Pompeo a anunciar em dezembro seguinte que os EUA tinham dado aos russos até 2 de fevereiro para respeitarem o acordo.

A ter em conta também está o facto de John Bolton, o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Trump, defender que o INF está obsoleto e que não dá respostas à cxrescente ameaça da China, que continua a produzir e a implementar mísseis de alcance intermediário no terreno.

O que responde a Rússia?

Moscovo garante que o míssil em questão nunca foi testado a distâncias que estejam banidas pelo INF e já exigiu aos EUA que apresente provas para sustentar as suas acusações.

O Governo de Vladimir Putin acusa ainda os norte-americanos de violarem o tratado com os sistemas de defesa antimísseis que têm estado a instalar na Europa; os EUA refutam essa acusação.

O que vai acontecer se o INF for anulado?

A confirmar-se a retirada total dos EUA dentro de 180 dias, a Rússia pode sentir-se tentada a avançar com novos testes e implementação de mísseis que alegadamente violam o acordo.

Os EUA já estão a desenvolver uma arma para contrariar o míssil-cruzeiro 9M729 dos russos, o que aumenta as possibilidades de uma nova corrida ao armamento na Europa à semelhança do que aconteceu durante a Guerra Fria.

A anulação do INF também permitirá à administração de Donald Trump recorrer a este tipo de mísseis para contrariar os avanços nucleares da China, levando a um aumento exponencial das tensões na Ásia - isto depois de o Presidente norte-americano ter já repetido por várias vezes que os EUA "têm de reforçar e expandir as suas capacidades nucleares".

Pode a diplomacia salvar este acordo nos próximos meses?

Nos últimos quatro anos, EUA e Rússia tiveram várias rondas de negociações nesse sentido, que terminaram sem sucesso.

Esta sexta-feira, Pompeo repetiu o que Trump já dissera sobre a abertura dos EUA para negociarem um novo tratado de controlo de armas nucleares que inclua a China; contudo, os chineses não parecem interessados em negociar tal acordo.

Ao longo dos próximos seis meses, caberá à NATO ajudar a negociar uma trégua para que o acordo não seja anulado.

Porque é que isto é importante?

Se Trump abandonar de facto o INF, resta um único e derradeiro pacto em vigor para controlar os dois maiores arsenais nucleares do mundo, o New START, que foi assinado em 2010 pelos então Presidentes dos EUA, Barack Obama, e da Rússia, Dimitry Medvedev, e que expira no início de 2021, poucos meses depois das eleições presidenciais de 2020 nos EUA.

Esse acordo impõe limites ao total de armas nucleares que cada um dos signatários pode deter. Se ambos chegarem a um acordo para manter o acordo em vigor, o New START pode ser alargado por um período de cinco anos. Contudo, nada indica, para já, que seja essa a intenção dos norte-americanos ou dos russos.