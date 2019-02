PGR confirma inquérito autónomo a Proença de Carvalho e ao banqueiro luso-angolano Carlos Silva

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta sexta-feira a abertura de um inquérito autónomo para investigar a alegada participação do advogado Proença de Carvalho e de Carlos Silva, presidente do BPA Angola e Europa, no caso de corrupção que envolve o ex-procurador Orlando Figueira e o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.

A notícia foi avançada pela RTP, que revela ter acedido ao requerimento (entregue na PGR há mais de um mês) de Orlando Figueira que desencadeou o inquérito, e entretanto confirmada pela própria PGR.

Orlando Figueira, condenado por corrupção na Operação Fizz, indica o nome de 15 pessoas (individuais e coletivas) que devem ser investigadas num processo autónomo depois dos factos que ficaram provados em tribunal.



E é entre esses nomes que surge o de Daniel Proença de Carvalho, por branqueamento de capitais, e o de Carlos Silva, tammbém por branqueamento de capitais e corrupção.