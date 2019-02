Luís Castro quer voltar a surpreender o FC Porto

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, tem a ambição de voltar a surpreender o FC Porto, como fez na primeira jornada do campeonato, no Dragão.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 20.ª jornada, esta sexta-feira, Luís Castro admitiu que "é difícil" surpreender o FC Porto, a equipa "mais forte" do campeonato, que é "extremamente forte em todos os momentos do jogo". No entanto, não esconde que tem "muita ambição".

"Temos de atacar e defender com muita eficácia. Vamos ter de estar num dia muito bom para conseguir um bom resultado, mas é esse o nosso objetivo. A baliza do FC Porto estará sempre nos nossos olhos e no nosso pensamento e vice-versa, mas isso é que é o jogo: atacar uma baliza e defender a nossa. Olhamos para o jogo com a perspetiva de somar pontos", frisou o técnico vitoriano.

Luís Castro confirmou a ausência de André André do jogo frente ao ex-clube, devido a lesão. O médio jogou e marcou, de penálti, na vitória vimaranense sobre o FC Porto, no Dragão, na primeira volta. Resultado que o treinador desvaloriza, porque o Vitória "não era a equipa tão coordenada que é hoje nem o FC Porto seria tão coordenada como é hoje". "São duas equipas diferentes com muitos jogadores iguais", vincou.

Quanto ao mercado, Luís Castro admitiu que havia alvos definidos que o Vitória de Guimarães não conseguiu assegurar. Houve um jogador, porém, que rumou mesmo a Guimarães: Rochinha, proveniente do Boavista. Um jogador que o técnico vitoriano descreve como versátil, no plano ofensivo:

"O Rochinha pode ser um médio interior, um '8' com propensão ofensiva, ou partir da posição da ala para zonas mais interiores e servir como '10'. Dá mais profundidade ao jogo quando encara um para um."