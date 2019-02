​“Quem vai para o Mar não volta à terra.” O sacrifício dos pescadores numa peça de teatro

Estreia esta sexta-feira em Penalva do Castelo, uma peça de teatro gastronómica que recorda a história dos pescadores de bacalhau. O drama dos homens que na época do Estado Novo, partiram para a Noruega para pescar o fiel amigo dos portugueses. “O presente de César- Quem vai para o Mar não volta à terra” é um projeto do Teatro Viriato/CAEV para a Rede Cultural Viseu Dão Lafões e será apresentado em nove Municípios da região.

Uma tempestade, uma história pouco contada, de pessoas que foram longe para ir buscar o peixe que é o orgulho dos portugueses. O espetáculo com texto de Sandro Wiliam Junqueira, tem encenação de Giacomo Scalisi. “É uma peça sobre as pessoas que foram para o mar, que não puderam escolher ter vida própria, que viveram um drama grande no período histórico de Salazar, pessoas que foram longe para pescar o orgulho dos portugueses, e muitos ficaram lá no mar do Norte, deixaram aqui as famílias”, lamenta o encenador, Scalisi.